Sporseverler Atatürk Botanik Bahçesi’ne Akın Ediyor

Altınok, “Spor yapmak isteyenlerin vazgeçilmez mekânı olan Atatürk Botanik Bahçemiz ilçe dışından gelen vatandaşlarımıza da ev sahipliği yapıyor. Geçmişte kaya ve hafriyat yığınından ibaret olan bahçemiz şimdi yeşiliyle, gülleriyle, şelalesiyle ve bitki çeşitliliğiyle bir oksijen deposu olarak hizmet veriyor. ” dedi.

Keçiören Belediyesi tarafından çeşitli türde gül, çiçek ve ağaç dikimi yapılarak yaza hazırlanan Atatürk Botanik Bahçesi, doğayla iç içe vakit geçirmek ve spor yapmak isteyenlerin uğrak noktası olmayı sürdürüyor. Keçiören belediye Başkanı Başkan Turgut Altınok da, günün erken saatlerinden gece geç saatlere Atatürk Botanik Bahçesi’nde dinlenen ve spor yapan vatandaşları selamlayarak onlardan gelen talepleri dinliyor.

“YAZ KIŞ GÜZELLİĞİNİ KORUYOR”

Özel peyzaj çalışması ve yüzlerce çeşit bitki ile renk cümbüşü haline gelen Atatürk Botanik Bahçesi’nin başkentin gözde dinlenme mekânlarından biri olduğunu söyleyen Başkan Altınok, “Atatürk Botanik Bahçemiz, vatandaşlarımızın sabah sporu yapmalarına ve akşam geç saatlere kadar keyifli vakit geçirmelerine imkân tanıyan vazgeçilmez mekânlar arasında yer alıyor. Parkımız, uzun koşu parkuru ile spor yapmak isteyen vatandaşlarımızın vazgeçilmez mekânı konumundadır. Yüzlerce çeşit bitki ve çiçeğin güzelliğiyle renklendirdiğimiz bu vaha yaz kış, her mevsimde güzelliğinden hiçbir şey kaybetmiyor.” İfadelerini kullandı.​