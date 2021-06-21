21 Haz 2021 - 12:39- Belediyeler

Beypazarı Yeni Mezbaha Çalışmalarında Sona Gelindi

Beypazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapımına devam edilen Mezbaha ve yönetim binası inşaat çalışmalarının Kurban Bayramı öncesinde tamamlanması ve hizmete girmesi planlanıyor.