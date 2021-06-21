Beypazarı Yeni Mezbaha Çalışmalarında Sona Gelindi

İlçemiz canlı hayvan pazarının yanında yapımına devam edilen mezbaha binası ile vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve modern teknik ekipmanlarla kesim yapabilmesi sağlanacak.
Mezbaha içerisinde son teknolojik kesim makineleri bulunurken büyük ve küçükbaş hayvanların kesim öncesi bekletileceği alan, kesim platformları, soğuk hava depoları ve sakatat soğuk hava depoları bulunacak.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.