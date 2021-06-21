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21 Haz 2021 - 13:37- Gündem G: 21 Haz 2021 - 13:38

Gökbey Önemli Bir Aşamayı Daha Tamamladı

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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’ne (TUSAŞ) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından GÖKBEY helikopteri için “Tasarım Organizasyonu Onayı” sertifikası verildi.
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Geçtiğimiz yıllarda HÜRKUŞ projesi ile TUSAŞ’a verilen Tasarım Organizasyonu Onayı (Design Organization Approval-DOA) belgesinin kapsamı, büyük helikopterlerin tasarımını da içerecek şekilde T625 GÖKBEY helikopteri için genişletildi. TUSAŞ, SHGM tarafından ulusal ve uluslararası kanunlara uygun olarak yapılan kapsamlı ve detaylı değerlendirme süreçlerini başarıyla tamamladı. T625 GÖKBEY helikopteri için böylece Tip Sertifikası alma yolundaki önemli bir adım daha gerçekleşti.

Tasarım Organizasyonu Onayı ile ilgili konuşan TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, GÖKBEY için önemli bir aşamayı daha başarıyla tamamladıklarını belirterek, yerli ve milli ürünlerimiz için gereken tüm aksiyonları almaya devam edeceklerini söyledi.

SHGM Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Yüksek ise hedeflere ulaşma noktasında bu tip şeyler önem arz ettiğini beilrterek, birlikte hedeflere ulaşma noktasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Onay belgesi, Sivil Havacılık Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Yüksek tarafından, TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil’e takdim edildi.

# Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, tusaş, Gökbey, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, SHGM, GÖKBEY helikopteri, Tasarım Organizasyonu Onayı

21 Haz 2021 - 13:37 - Gündem

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