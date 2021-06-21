‘Eylül’e Kadar Kalabalıklardan Uzak Durun’ Uyarısı!

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.
Şimşek'in yaptığı açıklama şöyle:
Ülkemizde aşılama, sağlık çalışanlarının dünyanın hiç bir yerinde görülemeyecek fedakarlığıyla çok iyi gidiyor. Ama salgın bitmedi, etkili aşılarla yeterli aşılama olmadan BİTMEYECEK, binlerce ölümle sonuçlanan yeni pikler olabilir. Eylül'e kadar, kalabalıklardan uzak durmalıyız.
Kalabalık düğün, nişan, taziye, toplantı, piknik, yemek, eğlence vs vs dışarıda bile olsa çok riskli. Hele ki ülkemizde de büyük ihtimalle yayılmakta olan delta varyantının bulaşıcılığını düşününce çok daha tehlikeli. Kalabalık ortamda bulunmak zorundaysanız maskenizi çıkarmayın.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.