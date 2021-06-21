Kritik Toplantı Başladı: Yeni Adımlar İçin Gözler Kabine’de

Kademeli normalleşme adımlarının ele alınacağı toplantıda Pazar günü kısıtlamasının kaldırılıp kaldırılmayacağı ise büyük merak konusu.
"PAZAR GÜNÜ AÇILMA SÖZ KONUSU OLABİLİR"
Uzmanlar, aşılamada kırılan rekorun Temmuz ayında rahatlama sağlayacağı görüşünde. 50 milyon kişinin çift doz aşı olması ile toplumsal bağışıklık sağlanabilecek. Sonbaharda açık alanlarda maske zorunluluğunun kalkması planlanıyor. Pazar günleri süren kısıtlamanın kaldırılması ve hafta içi kısıtlama saatinin 22:00 yerine saat 23:00'e alınması da gündemde.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.