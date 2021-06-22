Yenimahalle'de Evde sağlık hizmeti yeniden başladı

Hizmet kapsamında, belediyede görevli bir doktor ve bir hemşire hafta içi her gün hasta ziyaretleri yaparak, Yenimahallelilere gerekli tedavileri uyguluyor. Randevu üzerine çalışan belediyenin sağlık personeli, günde ortalama 6 vatandaşı evinde tedavi ediyor.

İyileşme sürecinde her aşama titizlikle inceleniyor

Hastaların iyileşme sürecinde her aşamayı titizlikle inceleyen sağlık personeli, hastaların genel muayenelerini yaparak, sonda değişimi, pansuman, yatak yarası tedavisi, operasyon sonrası yara bakımı gibi işlemleri de gerçekleştiriyor. Gerekli görülmesi halinde hastalar; dahiliye, genel cerrahi ve romatoloji alanlarındaki uzman doktorlara yönlendiriliyor.

Hizmetten yaralanmak isteyen vatandaşların Yenimahalle Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün 526 24 06 no’lu numarasını arayarak, evde sağlık hizmeti talebinde bulunmaları yeterli oluyor.

“İnsan için eğitim ve sağlık temel haktır”

Halk sağlığının birinci önceliği olduğunun altını çizen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “İnsan için eğitim ve sağlık temel haktır. Sağlık alanında önemli çalışmalar yaptık. Sağlık ocakları açarak İl Sağlık Müdürlüğü’ne teslim ettik. Bu projeyle de evden çıkamayacak durumda olan yatak bağımlısı, yaşlı ve engelli vatandaşlarımızı evlerinde tedavi ediyoruz. İmkanlarımız çerçevesinde Yenimahalle halkı için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.