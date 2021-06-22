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22 Haz 2021 - 11:59- Gündem G: 22 Haz 2021 - 12:01

Pençe-Yıldırım Operasyonunda 2 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesindeki Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında terör örgütü PKK mensubu 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından, "İnlerine girmeye devam ediyoruz!" başlığıyla paylaşılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde yapılan Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1407256200438222848
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22 Haz 2021 - 11:59 - Gündem

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