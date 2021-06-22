Oksijen Cihazları Denize Hayat Verecek

Aylar öncesinde başlayan Marmara Denizi’ndeki müsilaj ile mücadelede ikinci aşamaya geçildi. Denizin üstü büyük oranda temizlenirken iç kısımdaki deniz canlılarının zarar görmemesi için 4 adet oksijen cihazı Kocaeli il sınırlarında görev yapacak. Müsilajla mücadelede etkili olacak olan cihazların denize yerleştirme programına katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çalışma hakkında açıklamalarda bulundu.

YOĞUN KATILIM

İzmit Sahilde düzenlenen programa Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, AK Parti Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ahmet Kırılmaz, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü katıldı.

CİHAZLAR DENİZ DİBİNE OKSİJEN BIRAKACAK

Deniz dibine oksijen sağlayacak olan özel bir cihaz, SEKA Park'ta denize bırakıldı. 30 metre açığa bırakılan cihaz, 600 metre çapta etkili olacak. Daha sonrasında ise denizden 6 ay boyunca 2 saat arayla numune alınarak TÜBİTAK'a gönderilecek. TÜBİTAK, yapılan temizlik sonrası deniz suyunun oksijen değerlerini sürekli olarak kontrol edecek. Kilez Deresi, Kumla Deresi, Tütünçiflik Sahil ve SEKA Park'a bırakılan 4 adet oksijen cihazı, yukarıdan oksijen alıp denizin dibine oksijeni bırakacak.

Denize oksijen cihazlarının yerleştirilmesinin ardından basın açıklaması yapan Bakan Kurum, “Marmara Denizi’ni müsilajdan tamamen temizlemek için bir seferberlik anlayışıyla Caddebostan’da başlattığımız Türkiye’nin en büyük deniz temizliği seferberliğimizde ikinci haftayı geride bıraktık. Marmara Denizi’ne kıyısı olan İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Tekirdağ, Balıkesir ve Çanakkale’de, Bakanlığımız koordinasyonunda valilerimizin başkanlığında çalışmalarımıza son hızla devam ediyoruz. 4 gün önce İstanbul’daydık. Bugün de Kocaeli’deyiz. Burada da karada ve denizde çalışan ekiplerimizle bir araya geldik, yürütülen çalışmaları yerinde inceledik. Valilerimiz, belediye başkanlarımız, bilim insanlarımız, sivil toplum kuruluşlarımızla, güzel bir birliktelik içerisinde hareket ediyoruz” dedi.