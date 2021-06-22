Tataristan Cumhurbaşkanı, Yatırım Ve İşbirliği İçin Türkiye’ye Geliyor

Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov, ülkesinin Türkiye’nin ilk ve tek kimya ihtisas organize sanayi bölgesi Kocaeli-Gebze Kimya İhtisas OSB’sine (GEBKİM) gerçekleştirmeyi planladıkları yatırımları görüşmek için 23 Haziran Çarşamba günü GEBKİM’e geliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın da katılacağı ziyarette yapılması hedeflenen yatırımların ayrıntıları konuşulacak.
GEBKİM Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı, Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Minnihanov’un ziyaretiyle ilgili, “Türkiye’nin ilk ve tek kimya ihtisas organize sanayi bölgesi olarak kimya üreticilerine ev sahipliği yapıyoruz. Geçtiğimiz yıl GEBKİM şirketleri 600 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirdiler. GEBKİM kimya üreticilerini bir araya toplayarak birbirinden beslenen, lojistik sorununun ortadan kalktığı bir ekosistem oluşturuyor. Konumumuz ve kimya üreticilerini tek bir adreste toplayan ekosistemimizle Tataristan için önemli bir üretim üssü olacağımızın farkındayız” ifadelerini kullandı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.