Dikkat! Bunaltıcı Sıcaklar Geliyor

Meteoroloji'nin son raporuna göre İç Ege ve Akdeniz Bölgesi'nde sıcaklıklar 40 dereceye ulaşacak.

İstanbul'da ve yurdun büyük bölümünde etkili olan yaz sağanakları, bazı bölgelerde etkisini hala sürdürürken cuma gününden itibaren sıcaklıklar yükselecek.

Meteoroloji'nin son raporuna göre bunaltıcı ve kavurucu sıcaklıklar kapıda. Özellikle İç Ege, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi'nde hafta sonu sıcaklıklar 40 dereceye kadar ulaşacak.

Meteoroloji'nin son verilerine göre İzmir'de cuma günü 36 dereceye yükselen sıcaklıklar, pazar günü 38 dereceye kadar çıkacak. Aydın ve Manisa'da ise hafta sonu sıcaklıklar 40 dereceyi de aşacak.

METEOROLOJİ'DEN AÇIKLAMA: SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİ ÜZERİNE ÇIKACAK

Meteoroloji'den yapılan son açıklamada "İç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında ve altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkların Çarşamba gününden itibaren Marmara ve Kıyı Ege'de artarak mevsim normalleri üzerine çıkacağı tahmin ediliyor" denildi.