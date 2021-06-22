22 Haz 2021 - 21:55- Gündem G: 22 Haz 2021 - 21:56

Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı?

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Turizmcilerin Kurban Bayramı tatilinin 15 Temmuz'u da kapsayacak şekilde uzatılması talebine karşılık ATO'dan 'ekonomik durgunluk' gerekçesiyle uzatılmaması yönünde görüş beyanı geldi.

Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı? mask
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Turizmcilerin Kurban Bayramı tatilinin 15 Temmuz'u da kapsayacak şekilde uzatılması talebine karşılık ATO'dan 'ekonomik durgunluk' gerekçesiyle uzatılmaması yönünde görüş beyanı geldi.

Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı ve Kurban Bayramı tatilinin uzatılıp uzatılmayacağı tartışmaya neden oldu. Kurban Bayramı'nın 4 gün sürmesi sebebiyle tatil arife günü 19 Temmuz Pazartesi'nden 23 Temmuz Cuma olan bayramın son gününe kadar devam edecek. Pazartesi öncesi ve cuma sonrası hafta sonu olması sebebiyle de tüm hafta yani 9 gün tatile gitmek isteyenler için birleştirilmiş olacak.

Kurban Bayramı, 19 Temmuz'da başlarken, 23 Temmuz'da sona erecek.

Şu an kesin olan tatil günleri şöyle:

Kurban Bayramı Arifesi: 19 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 1. Gün: 20 Temmuz Salı

Kurban Bayramı 2.Gün: 21 Temmuz Çarşamba

Kurban Bayramı 3.Gün: 22 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 4. Gün: 23 Temmuz Cuma

TURİZMCİLERDEN 15 TEMMUZ'U DA KAPSAYAN UZATILMA TALEBİ

Turizmciler Kurban Bayramı tatilini 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'yle birleşmesini istiyor. Böylelikle 15 Temmuz'un perşembe gününe denk gelmesi sebebiyle şu anda 9 gün kabul edilen tatil 11 güne çıkacak.

ATO KARŞI ÇIKTI

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ise, yazılı açıklamasında, Kurban Bayramı tatilinin uzatılması taleplerine "Uzun tatillerde üretim çarkları ve ticaret kesintiye uğruyor, ihracat yavaşlıyor" diyerek karşı çıktı.

Uzun tatil süresinin "üretim ve ihracatı yavaşlatarak milli gelirin artışını engelleyeceğini" belirten Baran, "Yeniden ekonomik çarkını döndürebilmek için kepenklerini kaldıran üyelerimizi yeni bir uzun tatil süreciyle karşı karşıya bırakmak, ticaret hayatını, üretimi ve ihracatı sekteye uğratarak ülke ekonomisinin olumsuz yönde etkilenmesine sebebiyet verebilir" değerlendirmesinde bulundu.

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22 Haz 2021 - 21:55 - Gündem

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