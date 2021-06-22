22 Haziran 2021 Türkiye koronavirüs tablosu! Ankara’da vaka sayısı kaç oldu?

Türkiye'de, son 24 saatte 223 bin 238 COVID-19 testi yapıldı, 6 bin 143 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı, 57 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 565 olarak açıklandı.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu covid19.saglik.gov.tr adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 223 bin 238 COVID-19 testi yapıldı, 6 bin 143 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı, 57 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 565 olarak açıklandı.