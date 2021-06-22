22 Haz 2021 - 21:57- Gündem G: 22 Haz 2021 - 21:58

22 Haziran 2021 Türkiye koronavirüs tablosu! Ankara’da vaka sayısı kaç oldu?

ABONE OL Google News Sayfamız

Vaka sayısı bugün 6 binlerde…Türkiye'de, son 24 saatte 223 bin 238 COVID-19 testi yapıldı, 6 bin 143 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı, 57 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 565 olarak açıklandı.

22 Haziran 2021 Türkiye koronavirüs tablosu! Ankara’da vaka sayısı kaç oldu? mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Türkiye'de, son 24 saatte 223 bin 238 COVID-19 testi yapıldı, 6 bin 143 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı, 57 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 565 olarak açıklandı.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu covid19.saglik.gov.tr adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 223 bin 238 COVID-19 testi yapıldı, 6 bin 143 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı, 57 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 565 olarak açıklandı.
# 22 Haziran 2021 Türkiye koronavirüs tablosu, Ankara’da vaka sayısı kaç oldu?, Bugünkü vaka sayısı son dakika haberleri

22 Haz 2021 - 21:57 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı? mask
Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı?
ABD’li Teknik Heyet Türkiye’ye Gelecek mask
ABD’li Teknik Heyet Türkiye’ye Gelecek
MİT’ten Süleymaniye’de Nokta operasyon! mask
MİT’ten Süleymaniye’de Nokta operasyon!
Pençe-Yıldırım Operasyonunda 2 Terörist Etkisiz Hale Getirildi mask
Pençe-Yıldırım Operasyonunda 2 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
4. Yargı Paketi İçin Mesai Başlıyor mask
4. Yargı Paketi İçin Mesai Başlıyor
Son Dakika: Balıkesir’de korkutan deprem! mask
Son Dakika: Balıkesir’de korkutan deprem!
Anket Survivor 2021 Şampiyonu Kim Olur? Anket

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status