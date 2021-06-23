Yenimahalle’de Kurban Çadır Yerleri Belirlendi 14 Bin Kurbanlık Görücüye Çıkacak

Yenimahalle Zabıta Merkez Karakol Amirliği’nde, Kurban alanına gelecek ve satış yapacak vatandaşlar arasında eşitlik sağlamak amacıyla Ankara 46. Noterliği tarafından yapılan çekilişle bu yıl Yakacık’ta 215’i büyükbaş, 23’ü küçükbaş olmak üzere toplam 238 çadır yeri belirlenmiş oldu. Buna göre Başkentte kurbanlarını kesecek olan vatandaşlar için 6 bin 500 büyükbaş, 7 bin 500 küçükbaş olmak üzere 14 bin kurbanlık Yakacık’ta görücüye çıkacak.

Mesafe ve temizlik kurallarına dikkat edilecek

238 besiciye pandemi dolayısıyla uyarılarda bulunan Yenimahalle Belediyesi Zabıta Müdürü Necati Bayraktar “Alana kurbanlık hayvanların girişleri 08.00- 17.00 saatleri arasında yapılacak. Gece alana hayvan girişine kesinlikle izin verilmeyecek. Yaşını doldurmayan ve pasaportu olmayan kurbanlıklar alana alınmayacak.

Yenimahalle Belediyesi, kendi sağlığınız ve kurban kesim alanına gelen vatandaşın sağlığı için maske ve dezenfektan desteğinde bulunacak. Her biriniz önce kendi sağlığınız sonra da alana gelecek vatandaşların sağlığı için çadırlarınızda yeteri kadar maske ve dezenfektan bulundurmak zorundasınız. Alışveriş esnasında ise lütfen mesafeyi koruyun. Kesinlikle pazarlık sırasında el tutuşmalar olmasın. Salgın tehlikesine karşın gerekli sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uyarak, maske kullanımına dikkat etmeliyiz” dedi.

Çadırlar 1 Temmuz’da kuruluyor

Öte yandan; bu yıl 238 çadırın kurulacağı Yakacık’ta parsel çizimi ve numaralandırma işlemleri, alan düzenlemesi, temizlik ve bakım çalışmaları aralıksız sürüyor. Çadırlar ise 1 Temmuz Perşembe günü kurulmaya başlayacak.