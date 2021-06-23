Yüksek İstişare Kurulu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Toplandı

Yüksek İstişare Kurulu toplantısı Beştepe'de Erdoğan başkanlığında yapılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık ettiği Yüksek İstişare Kurulu (YİK) toplantısı saat 14.00'te başladı. Kurul, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.

Toplantıda iç ve dış politikaya dair gelişmeler değerlendiriliyor.

Kurulda ele alınan konuların detaylarını toplantının ardından İletişim Başkanı Fahrettin Altun paylaşacak.

Erdoğan, bu toplantının ardından 3 ülkenin Ankara büyükelçilerini de ayrı ayrı kabul edecek.