23 Haziran 2021 Türkiye koronavirüs tablosu! Ankara’da vaka sayısı kaç oldu?

Türkiye'de, son 24 saatte 224 bin 192 COVID-19 testi yapıldı, 5 bin 809 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı, 65 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 550 olarak açıklandı. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu covid19.saglik.gov.tr adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 224 bin 192 COVID-19 testi yapıldı, 5 bin 809 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı, 65 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 550 olarak açıklandı.