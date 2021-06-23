23 Haz 2021 - 21:34- Gündem G: 23 Haz 2021 - 21:35

23 Haziran 2021 Türkiye koronavirüs tablosu! Ankara’da vaka sayısı kaç oldu?

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Son 24 saatte 5 bin 809 yeni vaka! Türkiye'de, son 24 saatte 224 bin 192 COVID-19 testi yapıldı, 5 bin 809 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı, 65 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 550 olarak açıklandı.

23 Haziran 2021 Türkiye koronavirüs tablosu! Ankara’da vaka sayısı kaç oldu? mask
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Türkiye'de, son 24 saatte 224 bin 192 COVID-19 testi yapıldı, 5 bin 809 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı, 65 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 550 olarak açıklandı. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu covid19.saglik.gov.tr adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 224 bin 192 COVID-19 testi yapıldı, 5 bin 809 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı, 65 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 550 olarak açıklandı.
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23 Haz 2021 - 21:34 - Gündem

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