KPSS sorularını dağıtan Firari FETÖ’cü Ankara’da yakalandı

KPSS sorularını dağıtan firari H.D. Ankara Keçiören'de yakalandı. Operasyon Ankara Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Ekiplerince yapıldı. Şüpheli H.D.'yi yakalamak için özel ekip kuruldu, aylar süren teknik ve fiziki takip yapıldı. Şüphelinin KPSS çalışma evlerinden sorumlu olduğu ve çalınan KPSS sorularının örgüt üyelerine dağıttığı tespit edildi.

H.D.'nin ayrıca saklandığı hücre evinden 2 yıl boyunca hiç çıkmadığı, tanınmamak için saçlarını uzattığı belirlendi.