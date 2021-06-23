23 Haz 2021 - 21:36- Gündem G: 23 Haz 2021 - 21:37

KPSS sorularını dağıtan Firari FETÖ’cü Ankara’da yakalandı

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KPSS sorularını dağıtan firari H.D. Ankara Keçiören'de yakalandı. Operasyon Ankara Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Ekiplerince yapıldı.

KPSS sorularını dağıtan Firari FETÖ’cü Ankara’da yakalandı mask
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KPSS sorularını dağıtan firari H.D. Ankara Keçiören'de yakalandı. Operasyon Ankara Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Ekiplerince yapıldı. Şüpheli H.D.'yi yakalamak için özel ekip kuruldu, aylar süren teknik ve fiziki takip yapıldı. Şüphelinin KPSS çalışma evlerinden sorumlu olduğu ve çalınan KPSS sorularının örgüt üyelerine dağıttığı tespit edildi.

H.D.'nin ayrıca saklandığı hücre evinden 2 yıl boyunca hiç çıkmadığı, tanınmamak için saçlarını uzattığı belirlendi.
# KPSS sorularını dağıtan, Firari FETÖ’cü, ankara

23 Haz 2021 - 21:36 - Gündem

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