KPSS sorularını dağıtan Firari FETÖ’cü Ankara’da yakalandı

KPSS sorularını dağıtan firari H.D. Ankara Keçiören'de yakalandı. Operasyon Ankara Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Ekiplerince yapıldı. Şüpheli H.D.'yi yakalamak için özel ekip kuruldu, aylar süren teknik ve fiziki takip yapıldı. Şüphelinin KPSS çalışma evlerinden sorumlu olduğu ve çalınan KPSS sorularının örgüt üyelerine dağıttığı tespit edildi.
H.D.'nin ayrıca saklandığı hücre evinden 2 yıl boyunca hiç çıkmadığı, tanınmamak için saçlarını uzattığı belirlendi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.