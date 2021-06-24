24 Haz 2021 - 11:17- Belediyeler G: 24 Haz 2021 - 11:18

  Ankara Büyükşehir’in Ankaragücü’ne Desteği Sürüyor

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Başkent’te gençlerin spora yönelmeleri ve spor yapmaları için desteklerini sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, MKE Ankaragücü Spor Kulübü Tandoğan Tesisleri’nde başlattığı yenileme çalışmalarına devam ediyor.
  Ankara Büyükşehir’in Ankaragücü’ne Desteği Sürüyor mask
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FIFA standartlarında sentetik çim saha ve 192 kişi kapasiteli tribün inşa eden Kent Estetiği Daire Başkanlığı, tesiste genel tadilat ve yenileme çalışmalarının yanı sıra yeni soyunma odaları ve aydınlatma gibi birçok imalatı ise hızla sürdürüyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, gençlerin sağlığı ve mutluluğu için spora ve sporcuya olan desteğini ara vermeden sürdürüyor.

Başkent’te sporun gelişmesi amacıyla spor kulüplerine destek olmaya devam eden Büyükşehir Belediyesi, MKE Ankaragücü Spor Kulübü Tandoğan Tesisleri’ni de baştan aşağı yeniliyor.

BAŞKENT’E YAKIŞIR BİR SPOR TESİSİ OLACAK

Kent Estetiği Daire Başkanlığı Bakım Onarım Şube Müdürlüğü tarafından kapalı spor salonunun çatı izolasyonu ve genel tadilatı gerçekleştirilirken, basketbol sahasının parke zemini, jimnastik salonu ve mevcut soyunma odaları yenilendi.

Başkent’e yakışır bir spor tesisi yapmak için bakım ve onarım çalışmalarının titizlikle devam ettirildiği MKE Ankaragücü Spor Kulübü Tandoğan Tesisleri’nin ayrıca asfaltı, koltuk  döşemeleri, tesisat işleri, elektrik, fayans ve alçı işlemleri tamamlanırken, baştan aşağı da boyandı.

192 KİŞİLİK TRİBÜN İNŞASI TAMAMLANDI, EK SOYUNMA ODALARI YAPILIYOR

Tesiste FIFA standartlarında sentetik çim saha yapan Kent Estetiği Daire Başkanlığı, 400'ü altyapı sporcusu olmak üzere spor okuluna kayıtlı öğrencilerle birlikte toplam 2 bin sporcunun yararlandığı sahanın tribün inşasını da tamamladı.

Kent Estetiği Kentsel Tasarım Şube Müdürlüğü tarafından yapımı gerçekleştirilen 192 kişi kapasiteli tribünle tesis daha modern bir görünüme kavuşurken, sakatlıkların önüne geçmek için duvar minderi imalatını da bitiren Kentsel Tasarım Şube Müdürlüğü ekipleri, minderleri de saha duvarlarına monte etti.   

Tesiste mevcut soyunma odalarının dışında yeni  soyunma odaları imalatına da başlayan Kentsel Tasarım Şube Müdürlüğü ekipleri, tampon file imalatı ile aydınlatma ünitelerinin montajına ise devam ediyor.

# ankaragücü, Ankara Büyükşehir Belediyesi, MKE Ankaragücü Spor Kulübü Tandoğan Tesisleri, MKE Ankaragücü Spor Kulübü

24 Haz 2021 - 11:17 - Belediyeler

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