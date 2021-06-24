Deniz Salyası Adıyla Da Bilinen Müsilaj Kâbusu Yunanistan'a Da Sıçradı

Marmara Denizi'nde yayılmaya başlayan deniz salyası şimdi de Yunanistan'da endişe yaratıyor.

Yunan Kathimerini gazetesinde yer alan habere göre, deniz salyası adıyla da bilinen müsilaj Ege Denizi'ndeki adalarda da görülmeye başladı. Habere göre, müsilaj kuzeydoğu Ege'deki Yunan adaları Limni ve Bozbaba çevresinde ortaya çıkmaya başladı.

Bölgede görülen deniz salyalarının Çevre Bakanlığı adına Balıkçılık Araştırma Enstitüsü tarafından izlendiği duyuruldu.

Gazeteye konuşan biyolog Sotiris Orfanidis, benzer bir durumun Nisan ayında da yaşandığı ancak son görülen halinin daha yoğun olduğunun altını çizdi. Limni Balıkçıları Başkan Yardımcısı Stavros Stathakis ise 'Deniz salyası bölgede sık sık oluşur ama genellikle bir süre sonra dağılır. Ancak, ilk kez bu kadar çok olduğunu gördük' ifadelerini kullandı.

Yunan basını müsilaj nedeniyle bölgedeki balıkçılık ve turizm faaliyetlerinde azalma yaşandığının da altını çizdi.