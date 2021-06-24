24 Haz 2021 - 20:10- Gündem G: 24 Haz 2021 - 20:11

24 Haziran 2021 Türkiye koronavirüs tablosu! Ankara’da vaka sayısı kaç oldu?

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Koronavirüs tablosunda son durum açıklandı. Türkiye'de, son 24 saatte 223 bin 385 COVID-19 testi yapıldı, 5 bin 703 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı, 59 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 498 olarak açıklandı.
24 Haziran 2021 Türkiye koronavirüs tablosu! Ankara’da vaka sayısı kaç oldu? mask
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Türkiye'de, son 24 saatte 223 bin 385 COVID-19 testi yapıldı, 5 bin 703 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı, 59 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 498 olarak açıklandı. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu covid19.saglik.gov.tr adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 223 bin 385 COVID-19 testi yapıldı, 5 bin 703 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı, 59 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 498 olarak açıklandı.
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24 Haz 2021 - 20:10 - Gündem

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