Mamak Pazaryerinde Kurban Pazarı İçin Kuralar Çekildi

Kurban alanına gelecek ve satış yapacak vatandaşlar arasında eşitlik sağlamak amacıyla kura çekiminin sonrasında 156 kurban çadırının kurulacağı Ortaköy kurban pazarındaki 98 kurban satış çadırının yeri belli oldu. Kura çekim yöntemi ile kurban satışı için farklı illerden gelen vatandaşların hakkaniyetle kendi yerlerini kendilerinin belirlediğini kaydeden Başkan Yardımcısı Özcan, satıcılara bereketli satışlar dileyerek, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da kurban pazar yerlerinin en iyi şekilde düzenlenerek esnafımızı ve vatandaşlarımızı mağdur etmeden alım satım yapma imkânı sağlayacağız. Satış yerlerinde, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderebileceği her şeyi düşündük” dedi.

Tedbirlere birlikte uyalım

Kura çekiminde esnafların cezai işleme maruz kalmamaları için kuralları ihlal etmemeleri dile getirilirken, küpelenmemiş ve kayıt altına alınmamış büyükbaş ve küçükbaş hayvanların satış alanlarına alınmayacağını, belirlenen yerler dışında kurban kesimine müsaade edilmeyeceği belirtildi.

Mamak Kurban Bayramı’na hazırlanıyor

Mamak Belediyesi her Kurban Bayramı'nda olduğu gibi bu bayramda da tüm birimleriyle hazırlıklarını sürdürüyor. Fen İşleri, Zabıta, Veteriner ve Temizlik İşleri Müdürlüklerinden oluşacak ekiplerle kurban satışı yapan ve kurbanlık almaya gelen vatandaşların tüm ihtiyaçları giderilecek. Çadırlar arasında yine Covid-19 önlemleri gereği birer metre boşluk bulunacak. Görevli ekipler bayram süresi boyunca da alanda görev yapacak.