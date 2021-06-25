25 Haz 2021 - 10:37- Gündem G: 25 Haz 2021 - 10:38

TÜBİTAK’tan 153 Girişimciye 200 Bin Lira Destek

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TÜBİTAK, 153 girişimcinin Tekno girişim Sermayesi Desteği almaya hak kazandığını duyurdu.
TÜBİTAK’tan 153 Girişimciye 200 Bin Lira Destek mask
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TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim (BİGG) programı, yenilikçi iş fikirlerine sahip girişimcilerin fikirlerini somut işlere dönüştürmelerini sağlıyor. Programa kabul edilenlere 200 bin TL’ye kadar sermaye desteği veriliyor. 2012 yılında başlatılan BİGG programı, 2012-2021 yılları arasında bin 672 teknogirişim firmasını sermaye desteğiyle buluşturdu.

Programın 2020 yılı 1. çağrısına 4 bin 482 girişimci başvuruda bulundu. Yapılan başvurulardan bin 522 girişimci 1. aşama desteği aldı. Uygulayıcı kuruluşlar tarafından iş planına onay verilen 472 girişimcinin iş planları TÜBİTAK tarafından düzenlenen 2. aşama panelleri kapsamında değerlendirildi. Akademisyenler, sanayiciler ve yatırımcılardan oluşturulan panel değerlendirmeleri sonucunda 153 girişimci 200 bin TL’yi bulan 2. aşama desteği almaya hak kazandı.

Desteği almaya hak kazanan girişimciler, 1 Ağustos’a kadar şirketlerini kurarak TÜBİTAK’la sözleşme imzalayacak. Programa kabul edilen girişimcilere 200 bin TL’ye kadar destek veriliyor.

# tübitak, Bireysel Genç Girişim, BİGG programı, Teknogirişim Sermayesi Desteği, Girişimciye 200 Bin Lira Destek

25 Haz 2021 - 10:37 - Gündem

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