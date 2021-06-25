25 Haz 2021 - 14:46- Gündem G: 25 Haz 2021 - 14:47

Meteoroloji Uyardı: Ankara Çevrelerinde Önümüzdeki 4 Saate Dikkat!

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Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'un bazı ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağış başladı.
Meteoroloji Uyardı: Ankara Çevrelerinde Önümüzdeki 4 Saate Dikkat! mask
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Bunun yanı sıra Meteoroloji, Ankara çevrelerinde önümüzdeki 4 saat boyunca kuvvetli sağanak beklendiğini duyurdu.

İstanbul'un bazı ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olurken Meteoroloji bir uyarı daha yayınladı. Meteoroloji'nin son dakika uyarısına göre Ankara çevrelerinde önümüzdeki 4 saat kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji, Batı Karadeniz ile Ankara çevreleri için sarı kodlu uyarıda bulundu.

İşte Meteoroloji'nin açıklaması:

Son radar verileri ve meteorolojik değerlendirmelere göre; önümüzdeki 4 saat süresince Ankara çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
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25 Haz 2021 - 14:46 - Gündem

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