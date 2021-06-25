25 Haz 2021 - 16:54- Gündem G: 25 Haz 2021 - 16:55

Yasin Börü Ve Arkadaşlarının Katledilmesine İlişkin Davasında Flaş Gelişme

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Yasin Börü ve arkadaşlarının katledilmesine ilişkin görülen davada, sanık Mazlum İçli'nin "canavarca hisle veya eziyet çektirerek çocuğu öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.
Yasin Börü Ve Arkadaşlarının Katledilmesine İlişkin Davasında Flaş Gelişme mask
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İhtiyaç sahibi ailelere kurban eti dağıtan Yasin Börü ve 3 arkadaşı, 2014'te HDP'nin çağrısı ile başlayan 6-8 Ekim Olaylarında hunharca katledilmişti.

Mahkeme Yasin Börü'nün öldürülmesi davasında kararını açıkladı. 15 sanık, "canavarca hisle veya eziyet ederek çocuğu öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
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25 Haz 2021 - 16:54 - Gündem

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