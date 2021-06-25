25 Haz 2021 - 22:16- Gündem G: 25 Haz 2021 - 22:17

25 Haziran 2021 Türkiye koronavirüs tablosu! Ankara’da vaka sayısı kaç oldu?

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Son 24 saatte 5 bin 630 yeni vaka!. Türkiye'de son 24 saatte 222 bin 936 COVID-19 testi yapıldı, 5 bin 630 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı, 56 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 477 olarak açıklandı.

25 Haziran 2021 Türkiye koronavirüs tablosu! Ankara’da vaka sayısı kaç oldu? mask
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Türkiye'de son 24 saatte 222 bin 936 COVID-19 testi yapıldı, 5 bin 630 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı, 56 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 477 olarak açıklandı. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu covid19.saglik.gov.tr adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 222 bin 936 COVID-19 testi yapıldı, 5 bin 630 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı, 56 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 477 olarak açıklandı.
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25 Haz 2021 - 22:16 - Gündem

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