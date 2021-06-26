26 Haz 2021 - 12:36- Gündem G: 26 Haz 2021 - 12:37

Faz 2 Aşamasında Gönüllülere İlk Aşı Uygulanmaya Başlandı

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TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu'nun geliştirdiği virüs benzeri parçacıklara dayalı (VLP) aşısının, Faz 2 gönüllülerine uygulanması programına katıldı.
Faz 2 Aşamasında Gönüllülere İlk Aşı Uygulanmaya Başlandı mask
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TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu çatısı altında çalışmaları süren yerli VLP temelli aşının yeni aşamasının gönüllülere uygulanmasına başlandı. Programda konuşan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, "VLP aşısının tasarımsal olarak çok daha etkin olmasını bekliyoruz" dedi.

"ÇOK DAHA ETKİN OLMASINI BEKLİYORUZ"

Geliştirilen yerli VLP koronavirüs aşısı hakkında açıklamalarda bulunan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal,
"VLP aşısının tasarımsal olarak çok daha etkin olmasını bekliyoruz. Ayrıca Tüm dünyada yürütülen klinik çalışmalardan faz 2 aşamasında sadece orijinal Wuhan suşuna değil İngiliz mutantına karşıda kullanılacak" ifadelerini kullandı.

ÜÇ MERKEZDE UYGULANACAK

Gönüllülere de çağrı yapan Mandal, Faz-1'e göre Faz-2'nin Ankara, Kocaeli ve İstanbul olmak üç merkezde uygulanacağını belirterek, Ankara'da Onkoloji Hastanesi'nde, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde ve İstanbul'da Sağlık Bakanlığı'na bağlı Yedikule Hastanesi'nde uygulamaların yapılacağını söyledi. Gönüllülerin onkoloji.gov.tr adresinden talep formlarını doldurarak müracaatta bulunabiliyor.

https://youtu.be/mixPQRn8ypo

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26 Haz 2021 - 12:36 - Gündem

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