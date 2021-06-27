26 Haziran 2021 Türkiye koronavirüs tablosu! Ankara’da vaka sayısı kaç oldu?

Türkiye'de, son 24 saatte 222 bin 561 COVID-19 testi yapıldı, 5 bin 266 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı, 51 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 470 olarak açıklandı. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu covid19.saglik.gov.tr adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 222 bin 561 COVID-19 testi yapıldı, 5 bin 266 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı, 51 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 470 olarak açıklandı.

- 5 bin 266 kişinin testi pozitif çıktı, 51 kişi hayatını kaybetti

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 222 bin 561 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 266 kişinin testi pozitif çıktı, 51 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 470 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 733 oldu, 7 bin 402 kişinin Kovid-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 269 bin 294'e yükseldi.

Test sayısı 59 milyon 890 bin 147'ye ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 404 bin 144, vefat sayısı 49 bin 524 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 49,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,3, ventilatör doluluk oranı yüzde 27, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

- Sokağa çıkma kısıtlaması

İçişleri Bakanlığının Kovid-19 salgınıyla mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği kademeli normalleşme sürecinde uygulanacak "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge uyarınca, Türkiye genelinde saat 22.00 itibarıyla sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Pazar gününün tamamını kapsayacak kısıtlama, 28 Haziran Pazartesi saat 05.00'te sona erecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, dün 997 bin doz Kovid-19 aşısı yapıldığını bildirdi.

Koca, "Aşı yaptırmak üzere dün saat 24.00'e kadar sağlık kurumlarımıza 997 bin kişi geldi, 997 bin doz aşı yapıldı. Zaman kaybetmeden aşı olmanın önemini bilseler, şu an aşılarını erteleyenler aşı yaptıranlara teşekkür eder. Bekleyip risk almayalım. Randevumuzu alıp aşımızı olalım." paylaşımında bulundu.

- Aşılama çalışmaları

Edirne Sağlık Müdürlüğü mobil aşı ekipleri, tam bağımlı, orta düzey ve ağır engelli vatandaşları evlerinde ziyaret ederek, Kovid-19'a karşı aşılamalarını yapıyor.

Manisa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (MOSB), istihdamı yüksek fabrikalarda Kovid-19'a karşı yerinde aşılama çalışması başlatıldı. Yunusemre İlçe Sağlık Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında bazı fabrikalara aşılama istasyonları kuruldu.

Trabzon'da Sağlık Bakanlığınca ülke genelinde 18 yaş ve üzerindekilerin aşılanması kararı alınmasının ardından, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Atatürk Alanı'nda mobil aşılama merkezi kuruldu.

Bursa Teknik Üniversitesinde 18 yaşından gün almış olmaları kaydıyla öğrencilere üniversitenin Mimar Sinan Yerleşkesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı hizmeti verilmeye başlandı.