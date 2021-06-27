ÖSYM Başkanı’ndan YKS açıklaması

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, “2021-YKS’nin ilk aşaması olan TYT oturumu tüm sınav merkezlerimizde başarıyla tamamlanmıştır” dedi. YKS sınavı sonrası ÖSYM Başkanı Aygün sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Başkan Aygün açıklamasında, “Yarın uygulayacağımız AYT ve YDT oturumlarına katılacak adaylarımıza başarılar, görev alacak sınav görevlilerimize de kolaylıklar dilerim. 2021-YKS’nin ilk aşaması olan TYT oturumu tüm sınav merkezlerimizde başarıyla tamamlanmıştır. Bu oturumda görev alan tüm görevlilerimize teşekkür ederim” dedi.