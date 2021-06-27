27 Haz 2021 - 00:55- Gündem G: 27 Haz 2021 - 00:56

ÖSYM Başkanı’ndan YKS açıklaması

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ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, “2021-YKS’nin ilk aşaması olan TYT oturumu tüm sınav merkezlerimizde başarıyla tamamlanmıştır” dedi.

ÖSYM Başkanı’ndan YKS açıklaması mask
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ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, “2021-YKS’nin ilk aşaması olan TYT oturumu tüm sınav merkezlerimizde başarıyla tamamlanmıştır” dedi. YKS sınavı sonrası ÖSYM Başkanı Aygün sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Başkan Aygün açıklamasında, “Yarın uygulayacağımız AYT ve YDT oturumlarına katılacak adaylarımıza başarılar, görev alacak sınav görevlilerimize de kolaylıklar dilerim. 2021-YKS’nin ilk aşaması olan TYT oturumu tüm sınav merkezlerimizde başarıyla tamamlanmıştır. Bu oturumda görev alan tüm görevlilerimize teşekkür ederim” dedi.

 

27 Haz 2021 - 00:55 - Gündem

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