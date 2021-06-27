Kıvanç Tatlıtuğ ve Cedi Osman’dan aşı çağrısı

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve basketbolcu Cedi Osman, Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs aşısı için çektiği kamu spotunda yer aldı. Tatlıtuğ "Şimdi sıra bizde. Aşı olalım" derken, Cedi Osman da "Koronavirüse karşı kazanan taraf biz olalım" şeklinde seslendi.
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen basketbolcu Cedi Osman, Sağlık Bakanlığı'nın corona virüsle mücadele kapsamında uyguladığı aşılamaya dikkat çekmek için yapılan kamu spotu reklamında yer aldı.
Ünlü isimlerin yer aldığı reklam filmlerini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından paylaştı.
Bakan Koca'nın paylaştığı reklamda Tatlıtuğ, "Bence dünyada asıl hayran olunması gereken insanlar, bilim insanları ve sağlık çalışanları. Onların fedakârlıkları sayesinde hayata tutunduk, umutlarımızı koruduk. Şimdi sıra bizde. Aşı olalım" dedi.
Cedi Osman da "Siz sahada olmayı özlediniz, biz ise seyirci desteğini yanımızda hissetmeyi… Güzel günler için siz de aşınızı olun, koronavirüse karşı kazanan taraf biz olalım" diyerek aşı olma çağrısı yaptı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.