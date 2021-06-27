27 Haz 2021 - 20:48- Gündem G: 27 Haz 2021 - 20:49

Kıvanç Tatlıtuğ ve Cedi Osman’dan aşı çağrısı

ABONE OL Google News Sayfamız

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve basketbolcu Cedi Osman, Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs aşısı için çektiği kamu spotunda yer aldı. Tatlıtuğ "Şimdi sıra bizde. Aşı olalım" derken, Cedi Osman da "Koronavirüse karşı kazanan taraf biz olalım" şeklinde seslendi.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Cedi Osman’dan aşı çağrısı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve basketbolcu Cedi Osman, Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs aşısı için çektiği kamu spotunda yer aldı. Tatlıtuğ "Şimdi sıra bizde. Aşı olalım" derken, Cedi Osman da "Koronavirüse karşı kazanan taraf biz olalım" şeklinde seslendi.

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen basketbolcu Cedi Osman, Sağlık Bakanlığı'nın corona virüsle mücadele kapsamında uyguladığı aşılamaya dikkat çekmek için yapılan kamu spotu reklamında yer aldı.

Ünlü isimlerin yer aldığı reklam filmlerini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından paylaştı.

Bakan Koca'nın paylaştığı reklamda Tatlıtuğ, "Bence dünyada asıl hayran olunması gereken insanlar, bilim insanları ve sağlık çalışanları. Onların fedakârlıkları sayesinde hayata tutunduk, umutlarımızı koruduk. Şimdi sıra bizde. Aşı olalım" dedi.

https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1409135532987371522

Cedi Osman da "Siz sahada olmayı özlediniz, biz ise seyirci desteğini yanımızda hissetmeyi… Güzel günler için siz de aşınızı olun, koronavirüse karşı kazanan taraf biz olalım" diyerek aşı olma çağrısı yaptı.

https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1409117692267839490

# kıvanç tatlıtuğ, cedi osman, sağlık bakanlığı, koronavirüs aşısı

27 Haz 2021 - 20:48 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Yargıtay’dan kira indirimiyle ilgili emsal karar! mask
Yargıtay’dan kira indirimiyle ilgili emsal karar!
Bugün Ankara'da hava nasıl? İşte Ankara'da ve Yurtta hava durumu mask
Bugün Ankara'da hava nasıl? İşte Ankara'da ve Yurtta hava durumu
Kafelerde Wi-Fi kullananlar dikkat! Büyük tehlike… mask
Kafelerde Wi-Fi kullananlar dikkat! Büyük tehlike…
ÖSYM Başkanı’ndan YKS açıklaması mask
ÖSYM Başkanı’ndan YKS açıklaması
Hava Sıcaklığının Arttığı Saatter'de Sokağa Çıkmayın mask
Hava Sıcaklığının Arttığı Saatter'de Sokağa Çıkmayın
Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkan Fahrettin Altun: “Onlar Yıkmanın, Biz Yapmanın Derdindeyiz” mask
Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkan Fahrettin Altun: “Onlar Yıkmanın, Biz Yapmanın Derdindeyiz”
Anket Survivor 2021 Şampiyonu Kim Olur? Anket

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status