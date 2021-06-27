Türkiye’de aşılama 47 milyonu geçti

Sağlık Bakanlığınca COVID-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı 47 milyonu aştı. COVID-19'la mücadele kapsamında aşılama çalışmaları devam ediyor. Ülke genelinde birinci doz aşı uygulanan kişi sayısı 32.219.585 olurken, ikinci doz aşı uygulanan kişi sayısı 4.842.991 oldu.
Toplam uygulanan aşı miktarı ise 47 milyonu aştı. Güncel uygulanan aşı miktarını "https://covid19asi.saglik.gov.tr/" adresinden takip edebilirsiniz.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.