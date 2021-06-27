27 Haz 2021 - 20:53- Gündem

Türkiye’de aşılama 47 milyonu geçti

Sağlık Bakanlığınca COVID-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı 47 milyonu aştı. COVID-19'la mücadele kapsamında aşılama çalışmaları devam ediyor. Ülke genelinde birinci doz aşı uygulanan kişi sayısı 32.219.585 olurken, ikinci doz aşı uygulanan kişi sayısı 4.842.991 oldu. Toplam uygulanan aşı miktarı ise 47 milyonu aştı. Güncel uygulanan aşı miktarını "https://covid19asi.saglik.gov.tr/" adresinden takip edebilirsiniz.