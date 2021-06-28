28 Haz 2021 - 12:39- Belediyeler G: 28 Haz 2021 - 12:40

Çankaya Belediyesi 12 Yaş Altı Çocuklara Süt Dağıtımı

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Sosyal Belediyecilik anlayışının örneklerini hizmetleriyle gösteren Çankaya Belediyesi, 12 yaş altı çocuklar için süt dağıtımını sürdürüyor.
Çankaya Belediyesi 12 Yaş Altı Çocuklara Süt Dağıtımı mask
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Belediye, 82 mahallede belirlenen ihtiyaç sahibi 3000 aileye muhtarlıklar aracılığı ile süt dağıtımı yapıyor.     

Korona virüs salgını nedeniyle zor günler geçiren ilçe sakinlerine yardım elini uzatan ve ihtiyaçlarını karşılayan Çankaya Belediyesi, 12 yaş altı çocuklara süt yardımında bulunuyor. Çankaya Belediyesi, belediyeden sosyal yardım alan vatandaşlar ile talepte bulunan ihtiyaç sahiplerinden belirlediği 3000 haneye daha muhtarlıklar aracılığı ile süt dağıtıyor. Belediye pandemi boyunca toplam 5.232 haneye süt yardımında bulunmuş olacak. Süt yardımı yılsonuna kadar devam edecek.  

ÇOCUKLAR SAĞLIKLA BÜYÜSÜN 

Çankaya Belediyesi olarak hiçbir vatandaşın kendisini yalnız hissetmeyeceği anlayışı ile hareket ettiklerini belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Pandemi süreciyle birlikte ekonomik sıkıntıya düşen çok sayıda aileye imkanlarımız ölçüsünde gıda kolisi ve temizlik malzemesi desteğinde bulunduk. Bu süreçte vatandaşlarımızın çocuklarını da düşünerek süt dağıtımına başladık. Çocuklarımızın sağlıklı gelişimi için gerekli olan süt ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Şu an için 82 mahalle muhtarlığımız aracılığıyla yaptığımız süt dağıtımında 3000 aileye destek oluyoruz” diye konuştu. 

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28 Haz 2021 - 12:39 - Belediyeler

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