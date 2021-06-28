Şehit Ormancı Görkem Hasdemir Son Yolculuğuna Uğurlandı

Marmaris İçmeler'de dün çıkan orman yangınına müdahale eden Beldibi arazöz ekibinde görevli Görkem Hasdemir, rüzgarla aniden yön değiştiren alevlerin arasında kalarak şehit oldu. Orman şehidinin cenazesine Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de katıldı. Hasdemir'i baba ocağı Muğla'dan son yolculuğuna uğurlayan Bakan Pakdemirli, orman yangınıyla mücadelenin milli bir mesele olduğunu belirterek, "Bir ağacı dahi korumak için canını feda eden tüm aziz şehitlerimizi saygıyla, rahmetle yâd ediyorum" dedi.
Köyceğiz'de ikamet eden şehit Hasdemir, 2010 yılında orman teşkilatında göreve başlarken, 11 yıldır Marmaris Beldibi yangın ilk müdahale ekibinde görev yapıyordu. Görkem Hasdemir evli ve 2 çocuk babasıydı.
Marmaris İçmeler'de dün çıkan orman yangınına müdahale eden Beldibi arazöz ekibinde görevli Görkem Hasdemir, rüzgarla aniden yön değiştiren alevlerin arasında kalarak şehit oldu. Orman şehidinin cenazesine Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de katıldı. Hasdemir'i baba ocağı Muğla'dan son yolculuğuna uğurlayan Bakan Pakdemirli, orman yangınıyla mücadelenin milli bir mesele olduğunu belirterek, "Bir ağacı dahi korumak için canını feda eden tüm aziz şehitlerimizi saygıyla, rahmetle yâd ediyorum" dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.