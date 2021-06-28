28 Haz 2021 - 16:24- Gündem G: 28 Haz 2021 - 16:25

Şehit Ormancı Görkem Hasdemir Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Muğla'nın Marmaris ilçesi Pamucak mevkiinde çıkan orman yangınında yangına müdahale ederken alevlerin arasında kalarak şehit düşen Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipten 34 yaşındaki Görkem Hasdemir, Köyceğiz'de düzenlenen törenle toprağa verildi.
Şehit Ormancı Görkem Hasdemir Son Yolculuğuna Uğurlandı mask
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Marmaris İçmeler'de dün çıkan orman yangınına müdahale eden Beldibi arazöz ekibinde görevli Görkem Hasdemir, rüzgarla aniden yön değiştiren alevlerin arasında kalarak şehit oldu. Orman şehidinin cenazesine Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de katıldı. Hasdemir'i baba ocağı Muğla'dan son yolculuğuna uğurlayan Bakan Pakdemirli, orman yangınıyla mücadelenin milli bir mesele olduğunu belirterek, "Bir ağacı dahi korumak için canını feda eden tüm aziz şehitlerimizi saygıyla, rahmetle yâd ediyorum" dedi.
Köyceğiz'de ikamet eden şehit Hasdemir, 2010 yılında orman teşkilatında göreve başlarken, 11 yıldır Marmaris Beldibi yangın ilk müdahale ekibinde görev yapıyordu. Görkem Hasdemir evli ve 2 çocuk babasıydı.

https://twitter.com/bekirpakdemirli/status/1409474708068876290
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28 Haz 2021 - 16:24 - Gündem

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