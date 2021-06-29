29 Haz 2021 - 10:32- Belediyeler G: 29 Haz 2021 - 10:33

Kahramankazan Belediyesi’nden Sünnet Şöleni, Sünnet Şöleni İçin Kayıtlar Başladı

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Yerel yönetimler alanında yaptığı çalışmalarla dikkati çeken Kahramankazan Belediyesi, düzenleyeceği sünnet şöleniyle ilçedeki ihtiyaç sahibi ve dar gelirli ailelerin çocuklarını ücretsiz olarak sünnet ettirecek.

Kahramankazan Belediyesi’nden Sünnet Şöleni, Sünnet Şöleni İçin Kayıtlar Başladı mask
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Sünnet şöleni için başvurular 9 Temmuz tarihine kadar Kahramankazan Belediyesi’ne yapılabilecek.

Sosyal belediyecilik alanında yaptığı çalışmalarla dikkati çeken Kahramankazan Belediyesi, anlamlı bir etkinliğe daha imza attı. Belediye bu kapsamda ilçedeki ihtiyaç sahibi ve dar gelirli ailelerin çocukları için sünnet şöleni düzenleyecek. 2 yaş ve üzerindeki erkek çocukların sünnet ettirileceği şölen için başvurular başladı. Başvurular, belediyenin 444 39 02 numaralı telefonundan ya da Kahramankazan Belediyesi Mavi Ay Hizmet Birimi’nden yapılabilecek.

Çocuklarını sünnet ettirmek isteyen aileler başvurularını 9 Temmuz tarihine kadar yapabilecek. 9 Temmuz’a kadar sürecek olan başvuruların ardından toplanan talepler doğrultusunda çocuklar için sünnet şöleni düzenlenecek. Çocukların sünnetleri, Kahramankazan Belediyesi Güvençli İbrahim Çavuş Mahalle Kültür Evi’nde uzman doktorlar tarafından modern cerrahi yöntemlerle, hijyenik ortamda ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Çocukların sünnet kıyafetleri de Kahramankazan Belediyesi tarafından hediye edilecek. Sünnet şöleni kapsamında çocuklar için üzeri açık otobüsle gezinti ve çeşitli eğlence programları düzenlenecek.   

Büyük bir aileyiz

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Kahramankazan’da 57 bin nüfuslu büyük bir aile olduklarını ve bu ailenin tüm fertlerinin her zaman yanında olduklarını belirterek, “Sosyal belediyecilik anlayışıyla gerçekleştirdiğimiz hizmet ve uygulamalara bir yenisini daha eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz. İlçemizde ikamet eden 2 yaş ve üzeri erkek çocuklarımız için ücretsiz sünnet hizmeti vereceğiz. Özellikle ihtiyaç sahibi ve dar gelirli ailelerimize destek olmak için düzenleyeceğimiz sünnet şölenini ilçemizde geleneksel hale getirmek istiyoruz. Sünnet işlemleri pandemi tedbirlerine uygun olarak, uzman doktorlar tarafından yapılacak. Çocuklarını sünnet ettirmek isteyen tüm hemşehrilerimiz belediyemize müracaat edebilir” diye konuştu.

 

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29 Haz 2021 - 10:32 - Belediyeler

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