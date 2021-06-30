30 Haz 2021 - 09:26- Belediyeler G: 30 Haz 2021 - 09:27

Kahramankazan Girişimcileri Çekmeyi Sürdürüyor Pandemiye Rağmen 162 Yeni İş Yeri

ABONE OL Google News Sayfamız

Ankara’nın sürekli gelişen ve büyüyen ilçesi Kahramankazan, girişimcilerin gözdesi olmayı sürdürüyor.

Kahramankazan Girişimcileri Çekmeyi Sürdürüyor Pandemiye Rağmen 162 Yeni İş Yeri mask
+6
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Kahramankazan Belediyesi, 57 bin nüfuslu ilçede pandemi sürecinin kapanmalarla birlikte etkisini yoğun olarak hissettirdiği 2021’in ilk 6 ayında 162 yeni işletmeye ruhsat verdi.

Kahramankazan, 2021 yılının ilk 6 ayında da iş yeri açmak isteyen girişimcilerin tercihleri arasında ilk sıralarda yer aldı.

Pandemide canlılık getirdi

Kahramankazan Belediyesi bu kapsamda, pandemi sürecinin kapanmalarla birlikte en yoğun olarak yaşandığı 2021’in ilk yarısında başvuruda bulunan 162 yeni işletmeye ruhsat verdi. Yaklaşık 57 bin nüfusa sahip olan Kahramankazan'da, pandemi sürecine rağmen 162 işletmeye ruhsat verilmesi yeni istihdam alanları yaratırken, ekonomiye de canlılık getirdi. İlçede faaliyet göstermek isteyen yeni işletmeler arasında hizmet sektöründe bulunanların yanı sıra, imalathane, atölye ve fabrika gibi yoğun istihdam alanı barındıran iş yerleri bulunuyor.

Elimizden gelen desteği veriyoruz

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, belediye olarak her zaman girişimci ve yatırımcılara ellerinden gelen kolaylığı sağladıklarını belirterek, "Nüfusumuza oranlandığında ve pandemi süreci dikkate alındığında Kahramankazan’ın girişimci ve yatırımcıların yine ilk tercihleri arasında olduğu görülüyor. Bu durum doğal olarak bizleri çok mutlu ediyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da belirttiği gibi istihdam sağlayan tüm yatırımcılarımız, tüm girişimcilerimiz başımızın tacıdır. Yatırımcı ve girişimcileri ilçemize çekmek için elimizden geleni yapmayı sürdürüyor, onlara her türlü kolaylığı sağlıyoruz” diye konuştu.

# Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, , kahramankazan belediyesi, kahramankazan, yeni iş yeri, 162 yeni işletmeye ruhsat, Kahramankazan Girişimcileri

30 Haz 2021 - 09:26 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Büyükşehir Belediyesi Ted Üniversitesi İle Kurtuluş Parkı İçin Protokol İmzaladı mask
Büyükşehir Belediyesi Ted Üniversitesi İle Kurtuluş Parkı İçin Protokol İmzaladı
Başkan Demirel Geleneksel Türk Okçuğu Gelenekten Geleceği Projesi Programına Katıldı mask
Başkan Demirel Geleneksel Türk Okçuğu Gelenekten Geleceği Projesi Programına Katıldı
Keçiören’deki Yaz Bostanında Turfanda Mutluluğu mask
Keçiören’deki Yaz Bostanında Turfanda Mutluluğu
Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Sanayicileri Ziyaret Etti mask
Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Sanayicileri Ziyaret Etti
Başkent’te İki Yeni Katı Atık Transfer İstasyonu Devrede mask
Başkent’te İki Yeni Katı Atık Transfer İstasyonu Devrede
Endemik Vadi Açılış İçin Gün Sayıyor mask
Endemik Vadi Açılış İçin Gün Sayıyor
Anket MasterChef mi, Şef Akademi mi Çok İzlenir!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status