30 Haz 2021 - 11:49- Belediyeler G: 30 Haz 2021 - 11:50

Ankara Gölbaşı’na Modern Kurban Tesisi

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Gölbaşı Belediyesi kurbanların güvenli ve steril bir ortamda kesilebilmesi amacıyla geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği Kurban Satış ve Kesim Yeri’nin açılışını gerçekleştiriyor.
Ankara Gölbaşı’na Modern Kurban Tesisi mask
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Oğulbey Mahallesi 10. Km’de hizmete giren Kurban Kesim ve Satış Tesisi’nin hazırlıkları tamamlandı. Bugün açılışı gerçekleşecek olan alana giderek son kontrolleri yapan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek “Toplamda 100 bin metrekare alanda kurulan tesisimiz, çevreye ve sağlığa duyarlı olarak inşa edildi. Artık bütün hazırlıklarımız tamam. Ankara’mızı böyle kaliteli bir tesis ile buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi. 

Mobil kesim ünitelerinde bir günde 400 büyükbaş, 250 küçükbaş kesimi gerçekleşebileceğini aktaran Başkan Ramazan Şimşek “Alanda küçükbaş kesimi için bir, büyükbaş kesimi için ise 4 adet mobil kesim ünitesi bulunuyor. Bu sayede bütün işlemler el değmeden hijyenik ortamlarda gerçekleşiyor. Aynı zamanda 50 adet güvenlik kamerası ile alanın 24 saat kesintisiz güvenliğini sağlayacak, ücretsiz internet hizmeti sunacağız. Aynı zamanda ailelerin kurbanları keserken, çocuklarında vakit geçirebileceği oyun alanı oluşturduk. Kurban pazarları alanında sıklıkla karşılaşılan otopark sorununu da düşünerek bin araçlık alan kurduk. Aynı zamanda acil durumlar için de kurmuş olduğumuz acil helikopter pisti de hizmette olacak. Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından tebliğ edilen yazı kapsamında, dini hükümlere, sağlık şartlarına ve çevre temizliğine uygun şekilde ibadetin gerçekleştirilmesini sağlayacağız” dedi. 
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30 Haz 2021 - 11:49 - Belediyeler

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