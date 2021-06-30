30 Haz 2021 - 12:11- Belediyeler G: 30 Haz 2021 - 12:12

Yaz Keyfine Hazır Mısınız? Çankaya Belediyesinin Havuzları 1 Temmuz’da Açılıyor

ABONE OL Google News Sayfamız

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in Çankaya’da bir ilk olarak hayata geçirdiği yüzme havuzları 1 Temmuz’dan itibaren hizmete açılıyor.
Yaz Keyfine Hazır Mısınız? Çankaya Belediyesinin Havuzları 1 Temmuz’da Açılıyor mask
+4
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Çankaya Belediyesinin Erdal İnönü Kapalı Yüzme Havuzu ve Cumhuriyetimizin 97. Yılına armağan olarak hizmete açtığı Mustafa Kemal Atatürk Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi üyelik başvurularını almaya başladı.   

Çankaya Belediyesinin pandemi kısıtlamaları nedeniyle bir süredir hizmet veremeyen spor tesisleri, 1 Temmuz itibariyle yeniden açılıyor. Birlik Mahallesi’nde 2018 Eylül ayında hizmete başlayan Erdal İnönü Kapalı Yüzme Havuzu ile Çiğdem Mahallesi’nde geçtiğimiz 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda açılışı yapılan Mustafa Kemal Atatürk Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi, havuzları ve spor salonları ile hizmet vermeye başlıyor. Pandemi kuralları çerçevesinde, şu an için sadece bireysel spor yapma imkanı sunacak tesislere başvurular da başladı.  

HİZMETTE ÇANKAYA FARKI  

Çankaya Belediyesi tarihinin en büyük yatırım planını hayata geçirdiklerini ve çok sayıda eser kazandırdıklarını kaydeden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Çankaya’da bir ilki gerçekleştirerek önemli bir eksik olan yüzme havuzlarını da Çankayalı komşularımızın hizmetine sunduk. Pandemi nedeniyle bir süredir kapalı olan spor tesislerimiz yeniden hizmette.   

Halkımıza söz vermiştik; bu sözü bu dönemde de tutacağız ve Çankaya’nın farkını ortaya koyacağız. Geçmişimizin birikimi ile geleceği kurma irademizle çalışmaya devam edeceğiz, ilçemize yeni eserler kazandıracağız” diye konuştu.  

Vatandaşların detaylı bilgi için tesislere başvurabileceği iletişim bilgileri şöyle: 

Mustafa Kemal Atatürk Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi 

Çiğdem Mahallesi 1549. Cadde No:4 0 (312) 458 90 00/1881  

Erdal İnönü Kapalı Yüzme Havuzu 

Birlik Mahallesi 451. Cadde No:1 0 (312) 441 20 18  

# Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Çankaya Belediyesi, çankaya, HİZMETTE ÇANKAYA FARKI  , , Çankaya Belediyesinin Erdal İnönü Kapalı Yüzme Havuzu, Mustafa Kemal Atatürk Kapalı Yüzme Havuzu

30 Haz 2021 - 12:11 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Yaz Keyfine Hazır Mısınız? Çankaya Belediyesinin Havuzları 1 Temmuz’da Açılıyor mask
Yaz Keyfine Hazır Mısınız? Çankaya Belediyesinin Havuzları 1 Temmuz’da Açılıyor
ATO’nun, TOBB ve TİMKODER İş Birliğiyle Online Olarak Gerçekleştirdiği “Kişisel Gelişim Eğitim Haftaları” Başladı. mask
ATO’nun, TOBB ve TİMKODER İş Birliğiyle Online Olarak Gerçekleştirdiği “Kişisel Gelişim Eğitim Haftaları” Başladı.
Keçiören Belediyesi'nin Ev Sahipliği Yaptığı Şanlıurfa Tanıtım Günü Keçiören’de Buluştu mask
Keçiören Belediyesi'nin Ev Sahipliği Yaptığı Şanlıurfa Tanıtım Günü Keçiören’de Buluştu
Ankara Gölbaşı’na Modern Kurban Tesisi mask
Ankara Gölbaşı’na Modern Kurban Tesisi
Mamak’ta Yaz Spor Kurs Kayıtları Başlıyor mask
Mamak’ta Yaz Spor Kurs Kayıtları Başlıyor
Pursaklar’da Mahalleler Şenleniyor mask
Pursaklar’da Mahalleler Şenleniyor
Anket MasterChef mi, Şef Akademi mi Çok İzlenir!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status