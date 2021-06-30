30 Haz 2021 - 16:01- Gündem G: 30 Haz 2021 - 16:02

Yunanistan’a Kaçmaya Çalışan 6 FETÖ Mensubu Yakalandı!

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Milli Savunma Bakanlığı, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişinin yakalandığını duyurdu.

30 Haz 2021 - 16:01 - Gündem

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