Hayvan Hakları Yasası Geliyor, Hayvanları Koruma Kanunu Meclis’te İmzaya Açıldı

Dün AK Parti MYK toplantısında görüşülen konulardan biri olan hayvan hakları yasasının kısa süre içerisinde Meclis'e sunulacağı öğrenildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda “Sözümüzü tutmamız lazım. Meclis kapanmadan bunu getirelim” talimatı verdi.
Bu talimatın ardından Hayvanları Koruma Kanunu dün Meclis’te imzaya açıldı.
15 Temmuz’da ara vermesi gereken Meclis ile ilgili yasaların çıkarılabilmesi için yeni bir takvim planlaması yapılacağı belirtildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.