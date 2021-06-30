30 Haz 2021 - 16:59- Gündem G: 30 Haz 2021 - 17:00

Hayvan Hakları Yasası Geliyor, Hayvanları Koruma Kanunu Meclis’te İmzaya Açıldı

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AK Parti, hayvan haklarına ilişkin yasa teklifini Meclis'e sunacak.

Hayvan Hakları Yasası Geliyor, Hayvanları Koruma Kanunu Meclis’te İmzaya Açıldı mask
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Dün AK Parti MYK toplantısında görüşülen konulardan biri olan hayvan hakları yasasının kısa süre içerisinde Meclis'e sunulacağı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda “Sözümüzü tutmamız lazım. Meclis kapanmadan bunu getirelim” talimatı verdi.

Bu talimatın ardından Hayvanları Koruma Kanunu dün Meclis’te imzaya açıldı.

15 Temmuz’da ara vermesi gereken Meclis ile ilgili yasaların çıkarılabilmesi için yeni bir takvim planlaması yapılacağı belirtildi.
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30 Haz 2021 - 16:59 - Gündem

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