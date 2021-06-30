Çavuşoğlu ve Lavrov’dan ortak basın toplantısı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile Antalya’da ortak basın toplantısı düzenledi. Antalya’da bir araya gelen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu basın açıklaması için kameralar karşısına geçti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ikili ilişkilerin yanında Rusya’yla çalıştığımız bölgesel konular olduğunu belirterek, "Suriye, libya, Afganistan ve Karabağ konularını ele aldık. Amacımız bu bölgelerde istikrarın ve barışın kalıcı olması. Suriye’de sükunetin sürmesi için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Bakan Çavuşoğlu, ne Kanal İstanbul’un Montrö Anlaşmasına etkisi, ne de Montrö Anlaşmasının Kanal İstanbul’a etkisi olduğunu söyledi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.