30 Haziran 2021 Türkiye koronavirüs tablosu! Ankara’da vaka sayısı kaç oldu?

Türkiye'de, son 24 saatte 228 bin 163 COVID-19 testi yapıldı, 5 bin 496 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı, 45 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 522 olarak açıklandı. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu covid19.saglik.gov.tr adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 228 bin 163 COVID-19 testi yapıldı, 5 bin 496 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı, 45 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 522 olarak açıklandı.