30 Haz 2021 - 21:25- Gündem G: 30 Haz 2021 - 21:26

30 Haziran 2021 Türkiye koronavirüs tablosu! Ankara’da vaka sayısı kaç oldu?

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Koronavirüs tablosunda son durum açıklandı. Türkiye'de, son 24 saatte 228 bin 163 COVID-19 testi yapıldı, 5 bin 496 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı, 45 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 522 olarak açıklandı.

30 Haziran 2021 Türkiye koronavirüs tablosu! Ankara’da vaka sayısı kaç oldu? mask
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Türkiye'de, son 24 saatte 228 bin 163 COVID-19 testi yapıldı, 5 bin 496 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı, 45 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 522 olarak açıklandı. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu covid19.saglik.gov.tr adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 228 bin 163 COVID-19 testi yapıldı, 5 bin 496 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı, 45 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 522 olarak açıklandı.
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30 Haz 2021 - 21:25 - Gündem

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