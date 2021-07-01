01 Tem 2021 - 11:00- Belediyeler G: 01 Tem 2021 - 11:02

Çankaya Belediyesi, Yeşilkent Mahallesi’nde Kurban Bayramı Hazırlıkları Başladı

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Çankaya Belediyesi, Yeşilkent Mahallesi’ne (Mühye) kurduğu kurban satış ve kesim alanında pandemi tedbirleri ile Kurban Bayramı hazırlıklarına başladı.  
Çankaya Belediyesi, Yeşilkent Mahallesi’nde Kurban Bayramı Hazırlıkları Başladı mask
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Çadırlar arası mesafe 2 metre, kurban satış ve kesim alanına giriş ise kontrollü olacak. Maskesiz girişe izin verilmeyecek alanda vatandaşların ateş ölçümü de yapılacak. Alanda 8 metrekareye bir alıcı ve bir satıcı düşecek. Kurban Bayramında kurban kesim için vatandaşlar 4 kişiden fazla gelemeyecek. 

Çankaya Belediyesi, Yeşilkent Mahallesi’nde bulunan (Mühye Köyü) kurban satış ve kesim alanda hazırlıklara başladı. Belediye,  vatandaşların kurban kesimi aşamasında herhangi bir sorun yaşamaması ve vatandaşların da hayvan satıcılarının da huzurlu bir bayram geçirmesi için tüm önlemleri alacak. Alanda temizlik ve ilaçlama çalışmaları düzenli olarak yapılacak. Çankaya Belediyesi, Kurban Bayramı boyunca yaşanması olası kazalara karşı alanda ambulans ve sağlık görevlilerini de hazır bulunduracak. 

MESAFELER ZORUNLU 

Pandemi tedbirleriyle bayrama hazırlanan Çankaya Belediyesi, çadırlar arası 2 metre mesafeyi koruyarak çadır kuracak. Çadırlara dezenfektan, kolonya ve maske bulundurma zorunluluğu getirildi. Alıcı ile satıcı arasında pazarlık için tokalaşma yapılamayacak. Kurban kesim alanına gelecek aile 4 kişiyle sınırlandırıldı. Caraskalda kesimler, 25 kasap tarafından randevu ile yapılacak. Yerde kesim yapılacak her bir kurban için 16 metrekarelik alan çizilerek, iki kesim alanı arasına 2 metre mesafe verilecek. Vatandaşlar alana girişi tek kapıdan, ateş ölçümü, maske kontrolü yapılarak ve dezenfektan kullandırılarak alınacak. 

ALANDAN KURBAN ÇIKIŞINA İZİN YOK 

Kurban satın alan ve farklı yerde kesim yapacak vatandaşlar ise kurbanlıklarını arife akşamına kadar almış olacaklar. Covid-19 tedbirleri kapsamında bayram boyunca alandan hayvan çıkışına izin verilmeyecek. Kurban kesecek vatandaşların randevu ve sırasını zabıta personeli verecek 

Alanda satışa sunulacak kurbanlıkların belgesiz, küpesiz, iki yaşını doldurmamış ve gebe hayvanların girişine izin verilmiyor. Çankaya Belediyesi veteriner hekimleri ile Ankara İl Tarım Müdürlüğü’ne bağlı Çankaya İlçe Müdürlüğü veteriner hekimleri alandaki kontrollerini gerçekleştiriyor. . 

DÜZENLİ TEMİZLİK VE İLAÇLAMA 

Kurbanlıkların alana alınmasından itibaren başlayan ilaçlama da Kurban Bayramı sonrasına kadar her gün devam edecek. Çankaya Belediyesi bu yıl da 6 kişilik yakalama timi kurdu. Veteriner İşleri Müdürlüğünce sağlanan yakalama timi, bayram öncesi ve bayram boyunca görev yapacak, ilçenin farklı yerlerinden gelen talepleri karşılayacak. 

VATANDAŞLARA KOLAYLIK  

Alanda temiz su sağlayacak belediye, kurban satış ve kesim alanında her yıl olduğu gibi otopark da hazırladı. Kurban satın alma ve kesim hakkında bilgilendirme broşürlerinin dağıtılacağı alanda Çankaya Belediyesi, Kurban Bayramı boyunca ibadetlerini yerine getirmeye gelecek vatandaşlara çay ikramında bulunacak. Kurban kesimi sonrası vatandaşlara kurban eti için de poşet dağıtılacak. 

Vatandaşlar Kurban Bayramı boyunca, talep ve şikayetleri için Çankaya Belediyesi Çözüm Merkezi’ni 444 06 01 numaralı telefondan arayabilecek. 

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01 Tem 2021 - 11:00 - Belediyeler

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