01 Tem 2021 - 11:40- Belediyeler G: 01 Tem 2021 - 11:41

Pursaklar Belediyesi Yüzme Havuzu Yeniden Hizmette

ABONE OL Google News Sayfamız

Pandemi nedeniyle uzun süredir kapalı kalan Pursaklar Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzu, kademeli normalleşme ile birlikte koronavirüs tedbirleri dikkate alınarak tekrar hizmete vermeye başladı.
Pursaklar Belediyesi Yüzme Havuzu Yeniden Hizmette mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uzun süredir kapalı olan ve kademeli normalleşme döneminde yeniden hizmet vermeye başlayan Pursaklar Belediyesi Kapalı Yüzme alınan tedbirleri inceledi.

Pandemi ile mücadele hakkında bilgilendirici yazıların bulunduğu fitness salonları ve yüzme havuzunda hijyen önlemleri de üst seviyede tutuluyor. Alınan önlemler kapsamında havuza giriş yapan vatandaşların ateşi ölçülürken her seans öncesinde ortak kullanım alanları olan soyunma odaları, fitness salonları ve havuz içi periyodik olarak dezenfekte ediliyor.

‘‘Hazırlıklarımız tamam’’

Yayımlanan genelgeler doğrultusunda hizmet vermeye başlandığını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Pandemiden dolayı uzunca süredir kapalı olan yüzme havuzumuz, 01 Temmuz itibariye hizmet vermeye başladı. Günübirlik kullanım, üyelik ve yüzme kurslarımız başlıyor. Hazırlıklarımız tamam. Halkımız gönül rahatlığıyla yüzme havuzumuza gelerek bunaltıcı yaz sıcaklarında bir nebzede olsa serinleyebilirler. Vatandaşlarımızdan da bu alanlarda dikkatli olmalarını ve koronavirüs tedbirlerine harfiyen uymalarını rica ediyoruz.’’ dedi. 
# Pursaklar Belediyesi Yüzme Havuzu, pursaklar belediyesi, pursaklar, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Kapalı Yüzme Havuzu, yüzme havuzu

01 Tem 2021 - 11:40 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Beypazarı Mençeler Ve Mikail Mahallelerinin Suya Olan Hasreti Sona Erdi mask
Beypazarı Mençeler Ve Mikail Mahallelerinin Suya Olan Hasreti Sona Erdi
Çankaya Belediyesi, Yeşilkent Mahallesi’nde Kurban Bayramı Hazırlıkları Başladı mask
Çankaya Belediyesi, Yeşilkent Mahallesi’nde Kurban Bayramı Hazırlıkları Başladı
Büyükşehir Belediyesi Can Dostlar'a Refah Ve Konforlu Yaşam İçin Çalışmalara Devam Ediyor mask
Büyükşehir Belediyesi Can Dostlar'a Refah Ve Konforlu Yaşam İçin Çalışmalara Devam Ediyor
Ankara Erman Ilıcak Fen Lisesinin Temeli Düzenlenen Törenle Atıldı mask
Ankara Erman Ilıcak Fen Lisesinin Temeli Düzenlenen Törenle Atıldı
Ankara Altındağ'da Büyük Dönüşüm mask
Ankara Altındağ'da Büyük Dönüşüm
Başkentlilerin Kulaklarının Pası Silinecek: “Büyükşehir Parklarda”nın İlk Konseri Işın Karaca’dan mask
Başkentlilerin Kulaklarının Pası Silinecek: “Büyükşehir Parklarda”nın İlk Konseri Işın Karaca’dan
Anket MasterChef mi, Şef Akademi mi Çok İzlenir!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status