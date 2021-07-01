Büyükşehir Belediyesi Arıcılık Akademisi’nde Eğitimler Devam Ediyor

Eğitimler, Başkent’te arıcılığı geliştirmek için Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Kahramankazan Uygulama Çiftliğinde devam ediyor.

Yerli üretimi teşvik etmek ve kent ekonomisini canlandırmak amacıyla kırsal kalkınma desteklerini çeşitlendirerek sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te arıcılığın gelişmesi için de yoğun mesai harcıyor.

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi ve Ankara Arı Yetiştiricileir Birliği ile yapılan iş birliği doğrultusunda Başkent’te arı üreticilerinin bilgilerini tazelemek ve tüketicilere sağlıklı ve kaliteli bal ulaştırmak amacıyla kurulan “Arıcılık Akademisi”nde eğitimler devam ediyor.

BAŞKENTLİ ARI ÜRETİCİLERİ EĞİTİMLERE YOĞUN İLGİ GÖSTERİYOR

Arı üretimini artırarak Ankara balını markalaştırmayı da amaçlayan Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, 23 Haziran’da Beypazarı’nda başlattığı eğitimlere Kahramankazan’da devam ediyor.

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nin Kahramankazan Uygulama Çiftliğinde kurulan arılıkta sürdürülen eğitimlere arı üreticileri yoğun ilgi gösteriyor. ABB TV ve Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden 29 Haziran’da canlı olarak yayınlanan eğitimlere; Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Mekin Tüzün, Ankara Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Selçuk Solmaz, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ender Yarsan, Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin ve çok sayıda arı üreticisi katıldı.

SÖZLEŞMELİ ARICILIK MODELİ İLE HEDEF BİLİNÇLİ ARICILIK VE KALİTELİ ÜRETİM

Başkent’te bilinçli arıcılar yetiştirilmesini ve kaliteli bal üretimini teşvik etmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi; Beypazarı, Kahramankazan, Kızılcahamam, Çubuk ve Gölbaşı’nda Arıcılık Akademisi bünyesinde verilen eğitimlerde başarılı olan üreticilerin arı ürünlerini de satın alacak.

Sözleşmeli üreticilik modelini her geçen gün Ankara’da yaygınlaştıran Büyükşehir Belediyesi bu anlayışı arı üretimi için de hayata geçirecek. TAB/İl Birliği koordinasyonuyla eğitimlere katılan arı üreticilerinin arı ürünlerinin pazarlanmasına yönelik sözleşmeli arıcılık yapmayı planlayan Büyükşehir Belediyesi böylece Ankara balını hem iç hem dış pazara sunacak.

Başkent Balını markalaştırmak için eğitim sürecini hızlandırdıklarını ifade eden Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Mekin Tüzün, teorik ve uygulamalı olarak verilen arıcılık eğitimi ile ilgili şu bilgileri paylaştı:

“Arıcılık Akademisi’nde yapmak istediğimiz şey Ankaralı arı üreticilerinin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak ve katma değerli ürünleri nasıl üreteceklerini göstermek. ARGE faaliyetini yürüteceğimiz bir merkez burası. Burada yapacağımız eğitimler sonucunda arıcılarımızın istediğimiz standartlarda üreteceği balları satın alarak, sözleşmeli üretim modelini geliştireceğiz. Bir başka üniversite ile yaptığımız protokolle de apiterapi ürünlerini arıcılarımıza nasıl üreteceklerini göstereceğiz. Geleneksel ve tamamlayıcı tıpta arı ürünlerinin kullanılması için de böylece bir adım atmış olacağız.”

EĞİTİM DESTEĞİ İÇİN YAVAŞ’A TEŞEKKÜR

Arıcılık eğitimlerine vermiş olduğu desteklerden dolayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkür eden Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Ender Yarsan, “Şubat 2021’de Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı ve Merkez Arıcılar Birliği ile bir protokol hazırladık. Arıcılık eğitimlerinin ilkini Beypazarı’nda, ikincisini ise Kahramankazan’da gerçekleştirdik. Eğitim desteği için Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’a teşekkür ediyoruz” derken, katılımcılar ve sektör temsilcileri de düşüncelerini şu sözlerle dile getirdiler:

-Ziya Şahin (Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı): “Bizim için en önemli şey arıcılarımızın eğitimli olması. Arıcılık hem salonda hem de pratik olarak öğretilmeli.”

-Selçuk Solmaz (Ankara Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı): “Ankara’da bugüne kadar yapılmış en kapsamlı arıcılık eğitimine destek olmak için Kahramankazan’a geldik. Arılar doğada sadece bal üretmiyor ayrıca doğadaki ekosistemin devamlılığını sağlıyor. Büyükşehir Belediyesi, Ankara Arıcılar Birliği’nin ürettiği arıları alacak ve kendi marketlerinde satacak bu da Ankara Arıcılar Birliği’nin markalaşmasını sağlayacak.”

-Kemal Yalçın (Arı Üreticisi): “Büyükşehir Belediyesinin vermiş olduğu eğitimlere katılmaya karar verdim ve faydalı bilgiler öğrendim.”

-Faruk Ayhan (Arı Üreticisi): “Arıcılık mesleğini profesyonelce yapmak ve eksik gördüğüm bilgileri öğrenmek için eğitimlere katıldım bizler için çok faydalı oldu.’’