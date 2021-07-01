PTT’den HGS Hakkında Bilgilendirme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı hizmet veren Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi, 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren şehirler arası seyahat kısıtlamasının kaldırılması ve Kurban Bayramı’nın yaklaşması nedeniyle yolculuk yapacak araç sahiplerine Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) bakiyelerini kontrol etmeleri konusunda uyarıda bulundu. PTT AŞ, yetersiz bakiye ile yapılan geçiş ihlali ve 15 günlük yasal süreç sonunda uygulanacak idari para cezalarının önüne geçilebileceğini hatırlattı.

PTT tarafından yapılan açıklamada, “PTT müşterileri, internet üzerinden sadece https://hgs.pttavm.com adresinden ve e-devlet uygulaması ile https://turkiye.gov.tr adresinden bakiye yükleme yapabilmektedir. HGS satış ve dolumu yaptığını iddia eden internet sitelerine vatandaşlarımız itibar etmemelidir” ifadelerini kullanarak vatandaşlara sahte HGS sitelerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunuldu.

PTT AŞ tarafından yapılan açıklamada; “Kamuoyunda, vatandaşların şehirler arası seyahatlerinde büyük bir kolaylık sağlayan HGS ile ilgili çeşitli dolandırıcılık iddiaları gündeme gelmektedir. HGS ismini ve logosunu kullanarak oluşturulan taklit site, mobil uygulama vb. sistemlerle vatandaşlarımız mağdur edilmektedir. PTT’nin HGS resmî internet sitesi olan http://hgsmusteri.ptt.gov.tr ve e-devlet kapısı aracılığıyla HGS bakiyesi kontrolü sağlanabilirken, internetten bakiye yükleme işlemi https://hgs.pttavm.com ve e-devlet kapısı aracılığı ile yapılmaktadır. Söz konusu site dışında herhangi bir internet adresindeki siteye itibar edilmemelidir” ifadeleri de yer aldı.

HGS İLE ZAMANDAN TASARRUF ETMEK MÜMKÜN

Trafik sorununa çözüm sunan Hızlı Geçiş Sistemi (HGS), PTT AŞ’nin yaygın iş yeri ağı ve otomasyon alt yapı hizmet tecrübesiyle birlikte kullanıcılarla buluşuyor. Kullanıcılar, tüm kredi kartlarıyla PTT iş yerlerinden otomatik talimat verebilirken, PTT Matikler ve internet üzerinden PttAVM.com adresi aracılığıyla 7/24 online bakiye yüklenebiliyor. HGS ile köprüler, şehirlerarası otoyollar, feribot işletmeciliği ve yap-işlet-devret otoyolları gişelerinden duraksamadan geçmek, zamandan tasarruf etmek mümkün oluyor.