01 Tem 2021 - 15:09- Gündem G: 01 Tem 2021 - 15:10

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 4. Ulusal Eylem Planı’nı Açıklıyor

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'nda konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 4. Ulusal Eylem Planı’nı Açıklıyor mask
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında, "Bizim kadına yönelik mücadelemiz İstanbul Sözleşmesi ile başlamadığı gibi, bu sözleşmeyle de çekilecek değildir" dedi.

"Şiddetin her türüyle mücadelemiz sürerken, kadına yönelik şiddetin altını özellikle çizmemizin sebebi bu soruna adını koymanın gerekliliğini vurgulamaktır. Evvela kadına yönelik şiddetin ortaya çıkmasına neden olan faktörlerin incelenmesi ve bertaraf edilmesi gerekiyor."

İlkini 2007 yılında hazırladığımız ulusal eylem planımızı sürekli güncelleyerek bugüne kadar getirdik. Yeni ulusal eylem planımız var olan çalışmaları daha da ileri taşıyarak bu değişimi kucaklamayı amaçlıyor.

5 yıl boyunca ele alınacak eylem planını açıkladı. İlk hedefimiz, şiddetle mücadelenin gözden geçirilmesi ve etkin kullanılması olacaktır. Eylemin ikinci hedefinde ise 5 strateji belirledik.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı 2021-2025 yıllarını kapsamaktadır. Bu çalışma için hazırlıklarımızı 2020 yılı başından beri sürdürüyoruz. Eylem planımızı tüm paydaşların katkıları ile hazırladık.

Sorunun tamamen ortadan kalkmasını ele alan bütüncül dökümanı bugün sizlere sunuyoruz. Önümüzdeki 5 yıl boyunca kadına yönelik şiddetle mücadelenin başlıkları bu kitapta bulunuyor. Eylem planı 5 ana hedef, 28 strateji ve 227 faaliyetten oluşuyor.

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01 Tem 2021 - 15:09 - Gündem

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