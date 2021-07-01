Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 4. Ulusal Eylem Planı’nı Açıkladı, İşte Detaylar..

Cumhurbaşkanı Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'nda eylem planının ana hedeflerini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, "Bizim kadına yönelik mücadelemiz İstanbul Sözleşmesi ile başlamadığı gibi, bu sözleşmeyle de çekilecek değildir" dedi.

"Şiddetin her türüyle mücadelemiz sürerken, kadına yönelik şiddetin altını özellikle çizmemizin sebebi bu soruna adını koymanın gerekliliğini vurgulamaktır" diyen Erdoğan, "Evvela kadına yönelik şiddetin ortaya çıkmasına neden olan faktörlerin incelenmesi ve bertaraf edilmesi gerekiyor" dedi.

İlkini 2007 yılında hazırladığımız ulusal eylem planımızı sürekli güncelleyerek bugüne kadar getirdiklerini anlatan Erdoğan, "Yeni ulusal eylem planımız var olan çalışmaları daha da ileri taşıyarak bu değişimi kucaklamayı amaçlıyor. 2021-2025 yıllarını kapsayacak 5 yıllık planda ilk hedefimiz, şiddetle mücadelenin gözden geçirilmesi ve etkin kullanılması olacaktır. Eylemin ikinci hedefinde ise 5 strateji belirledik. Planımızda 5 ana hedef, 28 strateji ve 227 faaliyetten oluşuyor" diye konuştu.

Kadına yönelik şiddetle mücadele il eylem planları 81 ilde hassasiyetle yürütüldüğünü ifade eden Erdoağn, oluşturulacak teknik kurulun 3 ayda bir toplanarak faaliyetini sürdüreceğini belirterek, "81 ilde kadına yönelik şiddet risk haritaları hazırlanacak ve 7 ilimizde 9 yeni kadın konukevi açacağız" dedi.