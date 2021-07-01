01 Tem 2021 - 16:00- Gündem G: 01 Tem 2021 - 16:01

Anayasa Mahkemesi’nden HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu Kararı

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Anayasa Mahkemesi, HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun başvurusuyla ilgili kararını verdi.
Anayasa Mahkemesi’nden HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu Kararı mask
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Anayasa Mahkemesi, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun bireysel başvurusu hakkında kararını verdi. Yüksek Mahkeme, Gergerlioğlu’nun "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı" ile "kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı"nın ihlal edildiğine karar verildi öğrenildi.
# Anayasa Mahkemesi, HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Yüksek Mahkeme

01 Tem 2021 - 16:00 - Gündem

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