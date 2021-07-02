02 Tem 2021 - 12:18- Belediyeler G: 02 Tem 2021 - 12:19

Abidinpaşa Aile Merkezi Yılsonu Sergisi Göz Kamaştırdı

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Mamak Belediyesi Aile Merkezleri’nde bir yıl boyunca eğitim gören kursiyer kadınların emekleri yılsonu sergisiyle görücüye çıktı.
Abidinpaşa Aile Merkezi Yılsonu Sergisi Göz Kamaştırdı mask
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Yılsonu sergisinde iğne oyasından ahşap boyamaya, şiş dantelden dikiş ve nakışa kadar birçok branşta eğitim gören kadınların bir yıl boyunca hummalı çalışmaları sonucu ortaya koyduğu eserler göz kamaştırdı. 16 branşta, 772 kursiyerin eserlerinin yer aldığı serginin açılış kurdelesini Mamak Belediye Başkanı Murat Köse kesti. Sergiyi gezerek, kursiyerleri tebrik eden Başkan Köse, çalışmaların her geçen gün daha da büyüyerek devam ettiğini kaydederek, “Bir yıl boyunca verilen emeklerin karşılığını görüyoruz. Aile merkezlerimiz çok önemli misyon üstleniyor. El işi ve meslek edindirmeye yönelik kursların yanı sıra aile merkezlerimizde aile akademisi, bilgisayar, diksiyon ve İngilizce kurslarda düzenliyoruz. Stantlardaki her şey el emeği göz nuru. Birbirinden güzel eserler ortaya konulmuş. Halkımız da bu gibi etkinlikleri özlemiş. Vaka sayıları bize tünelin sonunda ışığın göründüğünü gösterse de biz yine de mücadelemizi dikkatle sürdürmek durumundayız. Lütfen sergimizi gezerken de pandemi kurallarını unutmayalım ve bu şekilde katılım gösterelim. Sergiye emeği geçen kursiyerlerimizi tebrik ediyorum” dedi.

Bin beş yüz parça eser sergilendi

Abidinpaşa Merkezi’nde profesyonel hocalar eşliğinde eğitim gören kursiyerler bin 500 parça ürünle yılsonu sergisinde yaptıkları ürünleri sergiye çıkardı. Hepsi el emeğigöz nuru olan ürünlerden bazıları satışa sunulurken bazıları da evladiyelik olarak saklanacak. Sergide takı tasarımından alüminyum rölyefe, dikiş nakıştan ahşap boyamaya, ahşap yakmadan filografiye birbirinden güzel ürünler bulunuyor

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02 Tem 2021 - 12:18 - Belediyeler

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