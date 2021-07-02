Etimesgut Belediyesi'nin Esnafa Yapılan Nakdi Destek Verilen Sayısı 4500 Oldu

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel Temmuz ayı Olağan meclis toplantısında pandemide ekonomik sıkıntı yaşayan esnafa yapılan nakdi yardıma ilişkin son rakamları açıkladı.

CAN SUYU DESTEĞİNDEN 4.500 ESNAF YARARLANDI

Başvuru süresinin 15 Haziran'dan 30 Haziran'a kadar uzatıldığın hatırlatan Demirel, "Başvuru süresi tamamladındı. Yardıma başvuran esnaf sayımız 6547 oldu. Yapılan değerlendirmede 1759 esnafımızın belirlediğimiz şartları taşımadığın tespit ettik. Başvuruda bulunan ve gerekli şartları taşıyan 4132 esnafımızın ödemesini yaptık. Eksik evrak ve hesap numaralarından yanlışlık olduğu için ödemesi dönen esnaflarımız da var. Bunlarla birlikte 4500 esnafımız bu yardımdan yararlanmış olacak. Tahminimiz de o yöndeydi" dedi.

Yardımlardan esnafın çok memnun olduğunu ifade eden Demirel, "Esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

KİMLER YARARLANDI

Etimesgut Belediyesi'nin esnafa yapılan yardımlarından 2020 yılına ait vergi matrahı, zararla kapatıldığı için hiç gösterilmeyen veya 2020 yılı brüt asgari ücretin 1 yıllık tutarı olan 35.316,00 TL' yi geçmeyen tutarda vergi matrahı beyan eden; gelir vergisi, kurumlar vergisi veya basit usulde vergilendirmeye tabi esnaf yararlandı.