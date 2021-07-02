02 Tem 2021 - 12:48- Gündem G: 02 Tem 2021 - 12:49

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’dan Müzik Sınırlamasına İlişkin Açıklama

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy "Hava trafiklerinde artış var. Antalya'da yüzde 120, İstanbul Havalimanı'nda yüzde 60'lar seviyesinde" açıklamasında bulundu.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’dan Müzik Sınırlamasına İlişkin Açıklama mask
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Bakan Ersoy müzik sınırlamasına ilişkin olarak kurala uygun şekilde ilerlendiğini söyledi.

Koronavirüs pandemisi kapsamındaki sınırlamaların kademeli olarak ortadan kalkmasıyla birlikte turizmde canlanmalar görüldü. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, hava trafiklerinde artış yaşandığını, tatil merkezi olan Antalya'da yüzde 120'lik uçuş artışı olduğunu söyledi.

Bakan Ersoy "Kurallar eksiksiz şekilde Türkiye’de de uygulanıyor. Yasaktan çok sınırlamalar diyelim. Belli sürelerde aktivitelere başlanmıştı. Aşı yoğun şekilde yapılırsa, 50 milyonu geçti. Aşıya ikna edilmeliyiz. Hava trafikleri başlamıştı. Antalya’da yüzde 120’ye varan artışlar var. İstanbul Havalimanı’nda yüzde 60’lar var. Edirne, Muğla girişlerinde yüzde 110 artış olmaya başladı" dedi.

MÜZİK YAYINI KISITLAMASI

Bakan Ersoy, müzik yayınındaki saat 24:00 kısıtlamasına yönelik olarak esnemelerin süreç dahilinde olduğunu 19:00 olan saatin kademeli olarak 21:00 ve 24:00'e uzatıldığını söyledi.

Bakan Ersoy sözlerine şöyle devam etti:

Zaten pandemide kademeli normalleşme diyoruz. İlk olarak 19:00 müzik sınırlaması vardı. 21:00’e alındı. Son kabine toplantısında 24:00’a alındı. Veriler iyi gidiyor. Zaten sınırlama koymak yok. Esnete bildiğimiz kadar esnetelim. İnşallah orada da devam edecek. Normalleşme sürecini yöneten tüm ülkelerde böyle ilerliyor. Almanya’da bazı eyaletlerde 22:00 olarak uygulanıyor. Rusya’da 23:00 olarak uygulanıyor. Yunanistan halen sokağa çıkma yasağı uyguluyor. Kurala uygun şekilde ilerliyoruz.

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02 Tem 2021 - 12:48 - Gündem

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