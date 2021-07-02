Yeni Mesire Alanı Keçiören’de Yükseliyor

Altınok, Ankaralıların nefes alacağı yeni mesire alanının kısa sürede tamamlanacağını da dile getirdi.
Keçiören Belediyesi, ilçeye bağlı Kösrelik köyündeki Kösrelik Göleti’nin etrafında sürdürdüğü mesire alanı yapım çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. 170 bin metrekarelik alana inşa edilecek olan mesire alanının kısa sürede tamamlanması için seferber olan ekipler gölet etrafındaki altyapı çalışmalarına devam ediyor.
BALIK TUTULABİLECEK
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, buranın doğayla baş başa vakit geçirmek isteyenler için vazgeçilmez bir mekân olacağını kaydederek şu bilgileri paylaştı:
“Kösrelik, Ankaralıların yeni piknik merkezi olacak. Şehrimize kazandıracağımız 170 bin metrekarelik mesire alanımızda yürüyüş ve bisiklet yolu, 200 adet pergole, çocuk oyun alanı, balık tutma iskelesi yer alacak. Mangal yakmak isteyen vatandaşlarımız için barbekü de koyacağız. Vatandaşımız ailesiyle birlikte buraya gelerek huzurlu bir ortamda hem piknik hem de spor yapabilecekler.”
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.